Friggitrice Philips Airfryer 3000 Serie XL, 6.2L, 14-in-1: Cucina Sana con il 90% di Grassi in Meno e Ricette Digitali (HD9270/90)

95,00€ - 84,99€

(as of Apr 08, 2025 06:30:50 UTC – Details )

Prezzo:





Dal marchio

Per esigenze maggiori

Dual Basket NA350/00

Una friggitrice ad aria rivoluzionaria con 2 cassetti di diverse dimensioni

Airfryer Combi HD9875/90

Cucinare per gli amici o la famiglia con un massimo di 7 porzioni

Airfryer XXL HD9285/90

Pulizia facile: parti rimovibili e lavabili in lavastoviglie

Per le esigenze più piccole

Airfryer L HD9252/90

Pasti deliziosi e nutrienti con fino al 90% di grassi in meno*

Airfryer XL HD9270/90

Preparare cibi gustosi, croccanti all’esterno e teneri all’interno

Funzioni di cottura 13 in 1:

Cucinare per gli amici o la famiglia con un massimo di 7 porzioni

TECNOLOGIA RAPIDAIR: La Tecnologia RapidAir, con il suo design a stella marina, fa vorticare l’aria calda per creare pietanze deliziose, croccanti fuori e tenere dentro, con poca o nessuna aggiunta di olio.

DIMENSIONE XL PER TUTTA LA FAMIGLIA: La friggitrice ad aria XL Philips è stata progettato pensando alla tua famiglia. Il cestello da 6,2L ti aiuta a cucinare una grande varietà di piatti. Prepara fino a 5 porzioni per le tua famiglia e i tuoi amici in una sola volta.

TOUCH SCREEN CON 8 IMPOSTAZIONI DI COTTURA: Tocca un tasto e cucina. I programmi preimpostati includono snack surgelati, patatine fritte fresche, carne, pesce, cosce di pollo, torte e persino verdure grigliate.

14 FUNZIONI DI COTTURA IN 1: L’Airfryer Philips apre un mondo di possibilità: friggere, cuocere, grigliare, arrostire, disidratare, tostare, scongelare, riscaldare e molto altro.

CONNESSIONE CON L’APP HOMEID: Trova centinaia di ricette sane e gustose, personalizzate in base alle esigenze della tua famiglia. L’app HomeID include opzioni vegane e vegetariane, tutte curate da esperti, per una cucina facile e nutriente!