Friggitrice ad Aria XXL 8 L Russell Hobbs – Compatta, 10 Funzioni Preimpostate, Temperatura Max 220°, Lavabile in Lavastoviglie, Shake Alert, Senza Olio, Modello SatisFry 27170-56

Price: 119,99€

(as of Oct 15, 2024 07:10:28 UTC – Details)





Descrizione Prodotto

Storia del nostro Brand

Il brand Russell Hobbs è nato in Inghilterra nel 1952 da un’intuizione di Bill Russell e Peter Hobbs che, combinando design e intuito ingegneristico, hanno lanciato con successo un’azienda rimasta leader nel settore fino ad oggi.

Nel corso degli anni Russell Hobbs ha costruito un’eredità di innovazione e design che ha permesso il suo ingresso nel cuore e nelle case dei suoi clienti.

Russell Hobbs Friggitrice ad Aria Extra Large Satisfry, 27170-56

Certo che puoi!

Goditi appieno i piaceri della cucina grazie alla nuova Friggitrice ad Aria Satisfry di Russell Hobbs. Ottimizza i bei momenti, eliminando la fatica. Grazie al suo display touch intuitivo, puoi facilmente scegliere uno dei 10 programmi di cottura automatici previsti per preparare una varietà di manicaretti con il minimo della fatica. La Tecnologia Rapid Air permette un circolo d’aria calda, fino ad un massimo di 220°C, per creare una doratura croccante senza aggiunta di olio.

Capacità pari a 8 L – 1200 g è la capacità consigliata per una doratura perfetta. Per la preparazione delle patatine fritte, la quantità ottimale è pari a 2.2 Kg. Tecnologia Rapid Air – il ricircolo dell’aria all’interno della friggitrice avviene mantenendo una temperatura fino a 220°C – permettendo di ottenere la croccantezza tipica della frittura, senza olio 10 programmi di Cottura preimpostati tra cui scegliere Risparmio Energetico pari a quasi il 47% del consumo di un forno tradizionale

Caratteristiche principali

Tecnologia Rapid Air

La Tecnologia Rapid Air permette all’aria di circolare all’interno della friggitrice ad una temperatura che può andare fino ad un massimo di 220°C, ottenendo la croccantezza ideale per qualsiasi preparazione.

Funzioni 7 in 1

Grazie al display della Friggitrice puoi selezionare una delle 7 funzioni di cottura principali per preparare i tuoi cibi: friggi, griglia, panifica, arrostisci, disidrata, riscaldata e scongela.

Allerta Shake

La Friggitrice ad aria ti segnala tramite un segnale acustico quando la cottura ha raggiunto la metà del ciclo ed è il momento ideale di effettuare uno “shake” del cestello. Specialmente per le patatine o le crocchette è importante massimizzare la doratura da entrambe le parti.

Lavastoviglie Ok

Il cestello rimovibile pensato per la frittura ad aria e la piastra per la doratura sono entrambi lavabili in lavastoviglie. Risparmia tempo e goditi i momenti senza la preoccupazione di dover riordinare.

Specifiche di prodotto

· 8 Litri di capacità

· 47% di risparmio energetico*

· Allerta Shake

· Tecnologia Rapid Air

· 10 programmi per la cottura preimpostati

· Display touch digitale intuitivo

· Lavabile in Lavastoviglie

· Timer con autospegnimento

· Temperatura variabile e regolabile

*Rispetto ad un forno tradizionale

Friggitrice ad aria 8 Litri di capacità con tecnologia “Rapid Air” per creare un turbine di aria calda a 220°c molto veloce nel cestello

10 Programmi di cottura preimpostati selezionabili dal display: Pesce, Patatine fritte, Pollo, Uova, Cottura, Grill, Disidrata, Scongela, Verdura, Riscalda

Temperatura regolabile anche direttamente dal display e spegnimento automatico + Shake alert per girare il contenuto del cestino

Cestino rimovibile e lavabile in lavastoviglie, antiaderente

Vassoio aggiuntivo per ottenere risultati ancora più croccanti