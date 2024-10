Friggitrice ad Aria PHILIPS Serie 2000 4,2L – 1500W, Tecnologia RapidAir, Touchscreen Digitale, 13 Opzioni di Cottura, 9 Funzioni Preimpostate, Riduzione del 90% di Grassi, Nero (NA229/00)

Price: 99,99€

(as of Oct 11, 2024 14:10:30 UTC – Details)





Descrizione Prodotto

Tecnologia RapidAir: croccante fuori, tenero dentro, con una minima quantità di olio. L’esclusivo design a stella del fondo assicura un flusso d’aria ottimale per cucinare sempre in modo rapido e gustoso.

Cottura 13 in 1: Frittura ad aria, cuoci al forno, griglia, arrostisci e altro ancora. Imposta manualmente tempo e temperatura o usa i programmi preimpostati per riscaldare, scongelare e mantenere al caldo in modo facile.

Touchscreen con 9 programmi preimpostati: Scegli tra patatine fritte surgelate, patate fresche, pollo, carne, pesce, muffin, verdure, torta e la funzione mantieni al caldo.

Dimensioni ideali: il design compatto può contenere 500 g di patatine fritte, 6 cosce o 500 g di verdure in una teglia da 4.2L, rendendola adatta a qualsiasi pietanza tu voglia preparare.

Facile da pulire: Superfici antiaderenti. Lavabile in lavastoviglie per una manutenzione senza problemi, senza necessità di strofinare o tenere in ammollo.

App HomeID: Scopri migliaia di ricette gratuite e impostazioni personalizzate per la tua friggitrice ad aria (con un 93% degli utenti soddisfatti che semplifichi la cottura)(2).