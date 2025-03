Friggitrice ad Aria COSORI 5,5 Litri – 1700W, 13 Funzioni e 100 Ricette Italiane, 85% Meno Olio, Display Digitale, CP158 Nero

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

99,99€ - 89,99€

(as of Mar 06, 2025 17:30:36 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

Scoprite le Differenze tra le Friggitrici ad Aria COSORI

DC Motore Più Avanzato

DC Motore rende la cottura 46% più rapida, con cui risparmiare 64% energetico

Dimensioni Ragionevoli

Il cestello singolo può contenere anche 1,8 kg di pollo intero

10L Cestello Trasformabile

Con Separatore Rimovibile, potete passare da 10L GrandZone a 5 litri Dual Zone

5 Velocità della Ventola

L’unica dotata crea una circolazione ideale, permettendovi di 95% meno olio

Funzione 8 in 1

Multifunzioni di cottura, temperatura impostabile 35°C-230°C, tempo max 48 ore

Doppia Resistenza

4 elementi riscaldanti permette di non preriscaldamento o di girare il cibo

9 Funzioni

Multifunzioni di cottura, temperatura impostabile 30°C-230°C, tempo max 24 ore

Funzione SYNC

Sincronizzazione della cottura e fine della cottura nello stesso momento

8 Funzioni

Multifunzioni di cottura, temperatura impostabile 35°C-240°C, tempo max 48 ore

Silenziosissima

Il livello di rumore è 51 dB, pari a quello di una conversazione a bassa voce

Finestra

Evita la dispersione di calore mantenendo un sapore ottimale

Controllo Wi-Fi

Regolate direttamente dall’app tempo e temperatura in qualsiasi momento

Ricette Professionali

110 Ricette & 96 Tabelle di Cottura pensate sulla COSORI Turbo Blaze

50 ricette online

Potrete trovare 50 ricette online per ispirarvi mentre la cottura con VeSync app

Ricette Equilibrate

Sull’app VeSync trovate 70 ricette bilanciate dedicate alla COSORI TwinFry

【COSORI】Il marchio professionale di friggitrici ad aria, originato in California, i prodotti di alta qualità sono venduti in 43 paesi, favoriti da 9,58M+ consumatori, garanzia di 2 anni e supporto team professionale, sempre a guardia della tua vita sana

【Più Veloce & Efficiente】L’esclusiva tecnologia Thermo IQ & 1700W di potenza rendono COSORI più veloce e più efficiente dal punto di vista energetico in uno spazio più piccolo rispetto a un forno

【Riduzione Deliziosa】Il design unico del cestello traforato e la gamma flessibile di temperature (75-205℃) creano una circolazione ottimale dell’aria calda e una consistenza croccante e succosa

【Meno Olio】Il design a doppio cestello separa olio e grasso, 85% meno olio e grasso rispetto al forno, per uno stile di vita più sano, lontano dai fumi della cucina

【Funzioni Personalizzabili】Dalle patate fritte alla carne e verdure, tutto con la semplice pressione. È anche possibile regolare manualmente la temperatura e il tempo, per diventare Master Chef

【Capacità 5,5L】È possibile contenere 1,3 kg di patatine fritte o 2,2 kg di pollo intero, soddisfacendo le diverse esigenze di cottura in una volta

【Ricette】È possibile utilizzare le ricette di carta per cucinare facilmente. Le oltre 100 ricette elettroniche (Vesync APP) per ispirarti!

【Facile da Pulire】Il doppio cestello è facile da rimuovere senza sporcarsi le mani, il cestello interno ed esterno lavabile in lavastoviglie