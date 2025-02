Friedrich Merz: Il Leader Risoluto della CDU secondo Barroso

Germania, l’ex presidente della Commissione Europea, José Manuel Barroso, ha espresso il suo supporto per Friedrich Merz, il leader della CDU. Barroso ha descritto Merz come “risoluto e determinato”, sottolineando la sua capacità di affrontare le sfide politiche attuali. La CDU, partito conservatore tedesco, sta cercando di recuperare consensi dopo un periodo di difficoltà alle elezioni e la guida di Merz rappresenta un tentativo di rialzarsi. Merz ha promesso di riportare il partito alle sue radici e di lavorare su politiche che rispondano alle necessità dei cittadini. L’ex capo dell’Ue ha sottolineato l’importanza di una leadership forte e coesa per garantire un futuro stabile alla Germania e all’Europa. Con le prossime elezioni all’orizzonte, Merz ha la responsabilità di unire il partito e attrarre elettori, affrontando anche questioni cruciali come l’economia, l’immigrazione e le politiche ambientali. Barroso ha espresso fiducia nelle capacità di Merz di guidare la CDU verso il successo, evidenziando la necessità di affrontare le problematiche contemporanee con una visione chiara e determinata. La leadership di Merz sarà fondamentale per il futuro del partito e del paese.