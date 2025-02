Friedrich Merz: il candidato CDU in ascesa per la cancellieria tedesca

Friedrich Merz, 69 anni, è il leader della CDU e il candidato favorito per diventare il prossimo cancelliere della Germania in seguito alle elezioni anticipate. In passato, Merz ha ricoperto posizioni chiave nel partito e nel settore privato, mostrando una forte esperienza politica e imprenditoriale. La sua candidatura è sostenuta da un ampio consenso all’interno della CDU, che cerca di riaffermarsi nel panorama politico tedesco. Merz è noto per le sue posizioni conservatrici e liberali, puntando su politiche economiche favorevoli alle imprese e su un maggiore rigore nel controllo dell’immigrazione.

In un contesto di sfide economiche e sociali, il suo programma mira a rispondere alle esigenze dei cittadini, con l’obiettivo di rinforzare la competitività della Germania a livello europeo e internazionale. La sua leadership è percepita come un’opportunità per riportare stabilità e crescita dopo un periodo di incertezze politiche. Con la candidatura di Merz, la CDU spera di attrarre un elettorato più ampio e di riconquistare il sostegno che ha perso nelle recenti elezioni.