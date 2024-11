Friedkin confermano Juric per due partite, la Roma naviga a vista

Una decisione è stata presa riguardo all’allenatore della Roma: Ivan Juric rimarrà in carica per le prossime due partite, contro l’Union Saint Gilloise in Belgio e contro il Bologna in campionato. La dirigenza, composta da Dan e Ryan Friedkin, ha comunicato che si opterà per un approccio “giornaliero”, con i risultati delle partite che influenzeranno ulteriormente la permanenza di Juric. Nonostante ciò, sono già stati avviati contatti per individuare una possibile alternativa, e c’è la possibilità di un cambio di allenatore durante la sosta per le nazionali, subito dopo queste due sfide.

Una delle domande principali che i tifosi si pongono è se questa decisione sia motivata dalla convinzione che Juric possa portare la squadra a una svolta positiva, o se sia stata presa per mancanza di soluzioni alternative e difficoltà nel pianificare un futuro a lungo termine. Finora, la situazione sembra indicare una distanza tra la gestione dell’allenatore scelto per una programmazione a lungo termine, come Daniele De Rossi, esonerato dopo sole quattro partite, e quella di Juric, che è stato confermato nonostante tre sconfitte, un pareggio e una sola vittoria nelle ultime cinque partite.

La differenza nel trattamento potrebbe essere dovuta a motivazioni extra-campo, ma anche alla preoccupante situazione di classifica. La Roma si trova infatti vicina alla zona retrocessione, annullando qualsiasi ambizione stagionale e affrontando rischi che solo un mese e mezzo fa sembravano inimmaginabili. Inoltre, la frattura con i tifosi, creata dall’esonero di De Rossi, complica ulteriormente la situazione. Ripristinare questo rapporto senza offrire una visione credibile per il futuro appare una sfida considerevole.

In conclusione, la Roma si trova in un momento critico, con un’alleanza fragile tra squadra e tifosi, dove ogni scelta potrebbe avere ripercussioni significative sul proseguimento della stagione. La capacità della dirigenza di affrontare la crisi e di risolvere i problemi in atto sarà determinante nel delineare la strada da percorrere.