Fridays For Future Trapani torna in piazza per il clima

Fridays For Future Trapani è tornato in piazza, partecipando al Global Climate Strike, una manifestazione mondiale organizzata dal movimento per il clima. Questa mobilitazione si svolge in un momento delicato. Gli attivisti segnalano che, nonostante alcuni progressi a livello internazionale, le istituzioni mostrano un crescente disinteresse nel fronteggiare l’emergenza climatica. Citano il ritiro degli Stati Uniti dagli Accordi di Parigi e la costruzione dell’Avenida Libertade in Amazzonia, che ha causato la distruzione di vaste aree boschive, proprio mentre si tiene una conferenza ONU sui cambiamenti climatici a Belém.

Per questo motivo, il gruppo trapanese ha deciso di tornare in piazza, focalizzandosi su questioni locali. Hanno elaborato sette proposte concrete che presenteranno all’amministrazione comunale, con l’intento di avviare un dialogo sulle politiche ambientali del territorio.

Le proposte includono:

1. Educazione ambientale nelle scuole e nelle comunità attraverso attività pratiche come pulizia di spiagge e piantumazioni.

2. Maggiore coordinamento tra enti locali e associazioni per affrontare criticità del territorio.

3. Destagionalizzazione del turismo, promuovendo l’ecoturismo e pratiche sostenibili.

4. Incentivi per il trasporto ecologico, con piste ciclabili sicure e miglioramenti del servizio pubblico, accessibile anche alle persone con disabilità.

5. Potenziamento del controllo forestale per prevenire gli incendi estivi in aree vulnerabili.

6. Creazione di un Osservatorio civico per raccogliere dati e monitorare i problemi ambientali.

7. Investimenti in economie sostenibili, dall’agricoltura rigenerativa alle energie rinnovabili.

Gli attivisti esprimono fiducia che questi cambiamenti siano possibili e invitano la cittadinanza a impegnarsi attivamente.