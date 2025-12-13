12.7 C
Frida Kahlo al Teatro Ghione Roma

Frida Kahlo al Teatro Ghione Roma

Venerdì 12 dicembre, al Teatro Ghione di Roma, è andato in scena lo spettacolo “Casa AZUL A CENA DA FRIDA …PORTATE LA TEQUILA!”. Lo spettacolo, per la regia di Manuela Metri, ha visto la partecipazione straordinaria di Fioretta Mari. Daniela Del Moro, storica dell’arte, ha condotto il pubblico attraverso la biografia della grande artista messicana Frida Kahlo.

Il racconto è stato arricchito da momenti di danza e musica eseguiti e cantati dal vivo da Giovanna Famulari, voce e violoncello, con Gianluca D’Alessio alla chitarra e i movimenti coreografici di Anna Gargiulo e Francesco Bax. La Casa Azul, titolo dello spettacolo, unisce varie forme d’arte e porta il pubblico nell’intimità di Frida Kahlo, nella sua casa-opera d’arte dove ha espresso al meglio il suo sofferto simbolismo di donna libera e amante della vita.

