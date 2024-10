Frida Bollani Magoni: Scopriamo la Figlia di Stefano Bollani

Frida Bollani Magoni, figlia del noto pianista jazz Stefano Bollani e della cantante Petra Magoni, è un esempio straordinario di talento e resilienza. Nata il 18 settembre 2004, Frida è cieca dalla nascita a causa di una malattia congenita, ma ha sviluppato un’eccezionale abilità musicale, compreso l’orecchio assoluto. La sua cecità, anziché essere un ostacolo, le ha permesso di affinare la sua sensibilità musicale, spingendola ad ascoltare in modo unico. Ha iniziato a studiare pianoforte a sette anni e successivamente si è dedicata al canto, frequentando il liceo musicale Carducci di Pisa.

Nonostante la separazione dei genitori, entrambi artisti, Frida è sempre stata circondata dall’amore per la musica. Ha partecipato a numerose esibizioni, tra cui quella con l’Orchestra Operaia di Massimo Nuzi e il Festival di Sanremo del 2019, dove ha cantato insieme a sua madre. Nell’ambito della pandemia, ha partecipato a un concerto dedicato agli operatori sanitari nel 2020 ad Arezzo.

Quest’anno, ha pubblicato il suo primo libro, “La mia musica. Quella che suono, quella che ascolto, quella che vi consiglio”. Tra le sue esibizioni più celebri spicca la versione di “Hallelujah” di Leonard Cohen, che ha interpretato nel programma “Via dei Matti N°0” nel 2021. Altri brani significativi nel suo repertorio includono “Caruso” di Lucio Dalla e “La Cura” di Franco Battiato, eseguiti in occasione della Festa della Repubblica italiana.

Nonostante le sfide legate alla vista, Frida considera la sua cecità un dono, affermando che le ha permesso di sviluppare altre doti, come la capacità di ascolto. Nel 2022, è stata ospite del programma “Danza con me” di Roberto Bolle su Rai 1, consolidando la sua crescente fama. La sua storia è un esempio di come la determinazione e il talento possano superare qualsiasi difficoltà. Oggi, Frida è riconosciuta non solo per le sue doti artistiche ma anche per il suo spirito ispiratore, dimostrando che l’arte può fiorire anche in circostanze sfavorevoli.