Freytes vicino al Bologna

Juan Pablo Freytes è a un passo dal Bologna, con l’accordo già raggiunto con il calciatore per quanto riguarda la durata del contratto e i numeri dell’ingaggio. L’argentino, cresciuto nel Newell’s Old Boys, ha giocato in Cile, Perù e Brasile, e si è messo in evidenza durante il campionato mondiale per club. Il Bologna lo aveva già visto all’opera e, dopo averlo tenuto sotto osservazione, sarebbe andato lo stesso Di Vaio a vederlo in occasione di un paio di partite giocate dalla Fluminense.

Freytes è un difensore molto forte di testa, nell’uno contro uno e nei contrasti, e avrebbe anche una buona tecnica. Il suo arrivo a Casteldebole non è legato all’eventuale partenza di Casale, ma l’argentino è un difensore in più che viene aggiunto all’organico considerati i tanti impegni. Nel caso in cui Casale decidesse di lasciare Bologna, Sartori e Di Vaio metterebbero a disposizione di Italiano un altro difensore, molto probabilmente un prospetto da far crescere a Casteldebole per averlo del tutto pronto nel prossimo campionato. Il Bologna non ha mollato le altre soluzioni sulle quali sta lavorando da tempo e aspetta solo l’apertura del mercato per ufficializzare l’arrivo di Freytes.

