Freud’s Bones, il videogioco creato da una psicologa italiana esce su Switch

Freud’s Bones, il videogioco ideato e sviluppato in Italia da Fortuna Imperatore e ispirato alla vita del fondatore della psicoanalisi, è disponibile per la prima volta su console dopo l’uscita su PC, dopo la grande quantità di premi ricevuti in tutto il mondo con la versione Windows. Freud’s Bones approda sulla console ibrida di Nintendo, Switch: un gioco ricco di enigmi, basato su sogni, dipendenze e psicanalisi. Esiliato dalla comunità psicoanalitica, Freud è dilaniato da una crisi esistenziale profonda. Nell’avventura punta e clicca interamente sviluppata in Italia, il fondatore della psicoanalisi è invischiato in rapporti controversi, e conduce un’esistenza piena d’angoscia, nonostante sia attivo ogni giorno per il benessere dei propri pazienti.

Tra una visita all’Eckman Cafè per incontrare mecenati e passeggiate notturne tra i palazzi di Vienna, spetta al videogiocatore spezzare questo terribile loop, esplorando l’inconscio dei pazienti di Freud. “Parlando di psicologia e di gaming, la prima possibilità che mi viene in mente è la simulazione. Il gioco può simulare un primo approccio verso le condizioni esistenziali che impattano sull’animo umano, calando il giocatore i panni del medico, degli amici del paziente, o del paziente stesso”, ha spiegato l’autrice del gioco, che lo ha realizzato da autodidatta basandosi sui propri studi di psicologia.