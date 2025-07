Freshworks alza le previsioni sui ricavi grazie all’AI

Freshworks, azienda specializzata in soluzioni software per la gestione dei servizi IT, ha annunciato un aumento delle previsioni di ricavi annuali, in risposta alla crescente richiesta di prodotti basati sull’intelligenza artificiale. Questa tendenza è evidenziata dall’interesse crescente per software da parte di compagnie come Freshworks, ServiceNow e Salesforce, che offrono strumenti per automatizzare processi e migliorare l’esperienza dei clienti.

Per l’anno fiscale 2025, Freshworks di recente ha rivisto al rialzo la sua stima di ricavi, portandola a un intervallo di 822,9-828,9 milioni di dollari, rispetto ai 815,3-824,3 milioni precedentemente previsti. Gli analisti si aspettano, in media, ricavi annuali di circa 819,6 milioni di dollari.

L’azienda, che attualmente conta oltre 74.000 clienti, tra cui nomi di spicco come American Express e Databricks, offre diversi prodotti che aiutano nell’assunzione e nella gestione del personale. Più di 5.000 aziende stanno adottando i suoi strumenti Freddy AI, concepiti per risolvere domande dei clienti e automatizzare attività quotidiane.

Freshworks estende i suoi servizi anche a enti governativi statunitensi, con più di 1.000 amministrazioni attualmente attive sulla sua piattaforma, secondo quanto dichiarato dal CEO Dennis Woodside.

Nel secondo trimestre, l’azienda ha registrato ricavi di 204,68 milioni di dollari, superando le aspettative di 198,83 milioni di dollari. Anche l’utile per azione rettificato, pari a 18 centesimi, ha superato le previsioni di 11 centesimi. Le proiezioni per il terzo trimestre sono coerenti con quelle degli analisti, con attese di ricavi tra 207 e 210 milioni di dollari e utili rettificati tra 12 e 14 centesimi per azione.