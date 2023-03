Freschi di entrata in dozzina al Premio Strega 2023 “Rubare la notte” è un roma…

Freschi di entrata in dozzina al Premio Strega 2023 💜 “Rubare la notte” è un romanzo sulla sorprendente figura di Antoine de Saint-Exupéry, che tutti conoscono come lo scrittore de “Il Piccolo Principe”. L’autrice ci avvisa, però! Oltre al suo libro più famoso, infatti, c’è un vero e proprio mondo. In pochi sanno che Antoine, per gli amici e la famiglia solo “Tonio”, è un personaggio che vale da solo una grande storia. Pronti a scoprirlo? ✈️ Romana Petri ci regala una biografia potente dell’autore di uno dei libri più popolari nel mondo.