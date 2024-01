Frequentazione segreta tra De Martino e una ragazza famosa: “Dico tutto”

Nei giorni scorsi Belen Rodriguez ha riaperto il caso di Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi (rumor lanciato da Dagospia nel 20220), da quel momento la presunta frequentazione segreta tra i due è al centro del gossip. Ma pare che Alessia non sia stata l’una donna nota ad aver avuto un flirt con Stefano. Stando a quello che ha dichiarato Alessandro Rosica (ringraziato proprio da Belen il 31 dicembre) il conduttore di Bar Stella avrebbe avuto un flirt con Antonella Fiordelisi.

“Ora dico tutto, ma avevo già detto qualcosa in questi anni. Oggi ve lo dirò un’altra volta: Alessia Marcuzzi e Antonella Fiordelisi sono solo due delle tante ragazze con cui Stefano ha tradito Belen. Di questo ho la sua confessione in privato, proprio mentre parlavamo al telefono tanto tempo fa, impossibile da smentire. Più avanti ‘furbescamente’ Belen ha fatto finta di far pace con Alessia “sotto mandato della Queen” solo facciata, non si possono proprio vedere. Non sto qui a difendere Belen, siccome anche lei si è data da fare. È sotto gli occhi di tutti. Comunque non ha sofferto solo depressione, ma anche di…. avete capito. Da che parte state e perché?”

Antonella al GF Vip aveva parlato dei suoi amori vip, ma senza fare il nome di De Martino: “Volete che dica tre uomini celebri con cui sono stata? Come tutti sanno, Francesco Chiofalo, ma anche Correa e poi non tutti sanno che mi sono vista anche con Ignazio Moser. Però basta così non fatemi dire altro“.

Se così fosse i due ex cognati avrebbero una “ex” in comune.



La presunta frequentazione segreta tra Stefano e Antonella.

In realtà Alessandro Rosica già un anno fa aveva parlato della presunta frequentazione segreta tra la Antonella Fiordalisi e Stefano De Martino: “Lui l’ha corteggiata per un po’ di tempo e alla fine lei ha ceduto e sono usciti insieme. Posso dire che sono stati molto riservati e tutto è partito a metà del 2021 ed è durato un po’ di mesi. Hanno avuto un bel rapporto, dolce, carino e per nulla pubblico. Poi però non ha funzionato e infatti si sono allontanati. Resta da capire cosa ne penserà la gelosissima Belen Rodriguez“.