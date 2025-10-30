Frenata sul Ponte sullo Stretto, la politica si divide

La Corte dei Conti ha negato il visto di legittimità e la registrazione della delibera Cipess sul progetto del Ponte sullo Stretto, che prevede un investimento di 13,5 miliardi di euro. Questa decisione è stata presa dopo una lunga riunione, in cui l’ufficio di controllo ha sollevato dubbi di legittimità, suggerendo un deferimento in sede collegiale. Le motivazioni ufficiali arriveranno solo dopo trenta giorni, ma la scelta ha già riacceso il dibattito politico.

La reazione più forte proviene da Palazzo Chigi, dove Giorgia Meloni accusa la Corte di invadere le competenze del governo e del Parlamento. La premier sostiene che tutti i rilievi presentati siano stati affrontati dai ministeri competenti e fa notare che una delle critiche riguardava l’invio di documenti voluminosi tramite link. Anche Matteo Salvini ha espresso il suo disappunto, definendo la decisione come una scelta politica avversaria e promettendo di continuare a combattere per il progetto del Ponte. Ha chiesto un incontro con gli alleati di governo per discutere la situazione.

Antonio Tajani, invece, si è dichiarato “esterrefatto” dalla decisione e ha evidenziato l’inopportunità della Corte di decidere quali opere sono strategiche per il Paese. Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, ha difeso l’iter seguito per il progetto, affermando che ha rispettato tutte le normative vigenti.

Dall’opposizione, le critiche alla posizione del governo non sono mancate. Elly Schlein del PD e Riccardo Magi di Più Europa hanno accusato Meloni di cercare di ottenere poteri illimitati, mentre Angelo Bonelli dei Verdi ha visto nel verdetto una vittoria dello stato di diritto. Anche i presidenti di Sicilia e Calabria hanno commentato, con Schifani che ha parlato di ingerenza e Occhiuto di un processo irreversibile.