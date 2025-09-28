Freezer Verticale CHiQ 177L – Silent, Basso Frost, Meno 24°C

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€339.99 – €319.99
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
CHiQ CSD208D4E Vertical Freezer 177L – Low Frost Technology, 4 Star Freezing (-24°C), Silent 39dB, Black Steel Design, Adjustable Feet & Reversible Door, Compact 540x550x1440 mm
Congelatore Verticale CHiQ CSD208D4E – 177L
Esplora il nuovissimo congelatore verticale CHiQ CSD208D4E, un elettrodomestico pensato per la tua casa, che combina funzionalità e design. Con una capacità di 177 litri, è ideale per famiglie e perfetto per cucine e lavanderie.
Tecnologia Low Frost Avanzata
Grazie alla tecnologia Low Frost, la formazione di ghiaccio è notevolmente ridotta. Congela i tuoi alimenti a -24°C, preservando le loro sostanze nutritive e diminuendo la necessità di sbrinamento. Una soluzione intelligente per chi desidera una gestione facile e pratica dei propri surgelati.
Silenziosità e Efficienza Energetica
Con soli 39 dB di rumore, questo congelatore è estremamente silenzioso, mentre la classe energetica E assicura un consumo ridotto, pari a soli 192 kWh all’anno. Goditi un funzionamento economico e senza disturbi.
Design Moderno e Flessibile
Il design elegante in acciaio nero si integra perfettamente in ogni ambiente. Le porte reversibili e i piedi regolabili ti offrono la flessibilità di posizionarlo anche su superfici irregolari, rendendo questo congelatore la scelta ideale per ogni spazio.
Organizzazione Smart degli Spazi
Con 4 cassetti e 2 scaffali pieghevoli, la tua spesa sarà organizzata al meglio. Puoi etichettare le zone per carne, piatti pronti e acquisti in bulk, garantendo un facile accesso a ciò di cui hai bisogno.
Vantaggi Practici:
- Facile accesso e organizzazione dei tuoi cibi surgelati grazie a cassetti scorrevoli.
- Design elegante che si adatta a qualsiasi ambiente domestico.
Non perdere l’occasione di rendere la tua cucina ancora più funzionale ed esteticamente gradevole. Acquista il congelatore CHiQ CSD208D4E e scopri un nuovo standard di comodità!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €339.99 - €319.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 CHiQ CSD208D4E Vertical Freezer 177L…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €229.00 - €217.00 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 roborock F25 GT Cordless Vacuum…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €129.99 - €25.99 ⭐ Valutazione: 5 / 5 Poounur Bluetooth Sport Headphones, In-Ear…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €38.12 - €24.29 ⭐ Valutazione: 5 / 5 Fairy Platinum Plus Complete Dishwasher…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €1,595.35 - €1,399.00 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 DREAME matrix10 ultra Scopri il…