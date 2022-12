Freeform, che cos'è la nuova app di Apple su Mac, iPhone e iPad

Apple ha annunciato che la nuova app Freeform è disponibile come parte delle versioni più recenti di iOS, iPadOS e macOS. Freeform aiuta le persone a organizzare e disporre visivamente i contenuti su un’area di lavoro flessibile dando loro la possibilità di visualizzare, condividere e collaborare, il tutto in un unico posto e senza preoccuparsi di layout o dimensioni delle pagine. È possibile aggiungere un’ampia gamma di file e visualizzarne un’anteprima in linea senza dover uscire dalla lavagna. Progettata per la collaborazione, permette a tutti di lavorare su un solo spazio. È possibile collaborare durante una chiamata FaceTime. Le lavagne di Freeform vengono archiviate su iCloud, quindi l’utente può sincronizzarle su tutti i dispositivi.

“Freeform apre infinite possibilità di collaborazione visiva per chi usa iPhone, iPad e Mac”, ha dichiarato Bob Borchers, Vice President of Worldwide Product Marketing di Apple. “Con un’area di lavoro illimitata, il supporto per l’upload di una vasta gamma di file, l’integrazione con iCloud e le possibilità di collaborazione, Freeform crea uno spazio condiviso per il brainstorming che gli utenti possono portare ovunque.” L’app offre diversi tipi di pennelli e opzioni di colore per disegnare idee, aggiungere commenti e tracciare diagrammi. Chi usa iPhone e iPad potrà disegnare con il dito in qualsiasi punto dell’area di lavoro. Grazie inoltre al supporto per Apple Pencil, con Freeform è più semplice disegnare idee al volo su iPad ovunque ci si trovi.