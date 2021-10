È uno di quei film che inizi a guardare per noia, perché non c’è altro di bello da vedere o da fare. Lo fai anche perché sei curioso, aspettandoti di essere deluso. E invece. E invece, Free Guy (in italiano, Eroe per gioco) è un gran bel film. Se sei un nerd e ti piacciono i videogiochi e la fantascienza, ovviamente.

Il film, che doveva uscire nei cinema americani a luglio 2020, poi rinviato al dicembre successivo, poi ancora a maggio 2021, poi allo scorso agosto, è arrivato in streaming su Disney Plus il 29 settembre. L’interprete principale è l’attore Ryan Reynolds, che ha il ruolo del protagonista anche se non è il protagonista. È una comparsa, un Npc (in italiano, Png), come nei videogiochi si chiamano i personaggi non giocanti messi lì per fare divertire i giocatori in carne e ossa e arricchire il loro mondo. Il Png interpretato da Reynolds si chiama Guy, vive in una città immaginaria, un ambiente vastissimo in cui si può fare tutto, ma in cui lui fa sempre le stesse cose, come tutti i Png: si sveglia, fa colazione, esce di casa, va al bar, va al lavoro, torna a casa, ricomincia. E viene spesso malmenato dai giocatori.

Quando lo vedi, quando vedi che viene rapinato, aggredito, picchiato senza alcuna ragione, preso in giro, non puoi fare a meno di pensare a quando, più o meno vent’anni fa, giravi per Liberty City durante una partita a Grand Theft Auto III e con la macchina andavi avanti e indietro sui marciapiedi per uccidere quante più persone possibile. Avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro senza alcun motivo, se non per farti inseguire dalla polizia, dare vita a una spettacolare sparatoria e divertirti un po’. Prima di spegnere la PlayStation e dimenticare tutto. Ecco, in Free Guy succede questo, anche se su scala più grande e in multiplayer: ci sono giocatori che si collegano al mondo di gioco, fanno quello che gli pare, affrontano le missioni o semplicemente si divertono a tormentare i Png, poi si scollegano e tornano al loro mondo, il mondo vero. Guy no: Guy rimane lì, intrappolato nella sua routine sempre uguale. Sino al giorno in cui si sveglia.

ATTENZIONE: possibili spoiler dopo questo punto

Il mondo dei videogiochi, oggi e 40 anni fa

Qui c’è il primo pregio del film diretto da Shawn Levy, che è capace di riaccendere nei quarantenni di oggi ricordi di cose che sembravano dimenticate. Ma non c’è solo questo, perché Free Guy riesce a toccare le corde giuste anche di un pubblico decisamente più giovane, quello dei ventenni, che magari Gta III non l’hanno mai visto (e se lo vedessero, ne riderebbero), ma che seguono online le partite a Fortnite, Minecraft, Rainbow Six e Fifa, guardandole in diretta su YouTube e Twitch. E infatti nel film compaiono spesso, interpretando loro stessi, youtuber e streamer come Jacksepticeye, Ninja, Pokimane, DanTDM e LazarBeam: commentano quello che succede a Guy esattamente come fanno quotidianamente nel mondo reale.

Non è finita: il film è bello, e vale la pena di essere guardato, perché è in grado di rendere piuttosto fedelmente l’idea di come sia la vita di un programmatore di videogiochi, schiacciato fra il suo desiderio di sviluppare qualcosa di originale e unico e le richieste dei grandi publisher (quello del film si chiama Soonami, e ogni riferimento a Konami è probabilmente voluto), che vogliono solo seguiti e seguiti e seguiti e spin-off dei titoli di successo. Ci sono numerosi riferimenti alle difficoltà di scrittura del codice, ai bug, al debug, a che cosa succede quando si mette in vendita un prodotto non curato o curato male, al God Mode, ai troll, ai passaggi segreti, agli Easter Egg e alle aree nascoste, al ruolo dell’intelligenza artificiale (che è quella che permette a Guy di svegliarsi) e alle implicazioni morali della decisione di spegnerla e di staccare la spina.

Free Guy è il The Truman Show dei tempi moderni e in qualche modo spinge chi guarda (e chi videogioca) a una piccola o grande riflessione sul ruolo delle comparse nei videogame, su quelli che vivono per fare vivere meglio gli altri. È come una via di mezzo fra Last Action Hero e Ready Player One (ma fatto meglio), è uno sguardo buttato dall’altra parte, dietro le quinte del nostro divertimento.

Il ritratto

Il cameo di Capitan America e di Ralph

E quando pensi che non possa succedere altro, che il film è già molto meglio di come te lo aspettavi quando hai premuto play sul telecomando, ecco che nel finale diventa ancora più bello: c’è Guy che deve difendersi da una copia super muscolosa di sé, sceglie un’arma dall’inventario, è uno scudo rotondo, è inquadrato di spalle e mentre la telecamera gira per mostrartelo, sai già che avrà una stella al centro e i colori della bandiera americana. Sai già che è quello di Capitan America. Quello che non sai, che non ti aspetti e ti lascia a bocca aperta e ti strappa una risata, è che il regista ha inserito anche un cameo di Chris Evans (il Capitan America cinematografico) che è seduto in un bar e guarda sullo smartphone quello stesso scontro in cui compare il suo scudo.

E poi? E poi arrivano le citazioni di Half-Life e Portal, viene estratta un’arma che è diventata un’icona, mostrata per la prima volta al cinema nel 1977 e da allora entrata nell’immaginario collettivo di tutti, maschi e femmine, giovani e meno giovani, ventenni o quarantenni, come praticamente nessun altro prodotto della fantasia è riuscito a fare. E quando subito dopo si sente l’inconfondibile sigla di Ralph supermaxieroe, capisci che Free Guy è riuscito a fare quello che sembrava impossibile fare: trovare un punto di contatto fra generazioni di nerd distanti nel tempo e che sinora pensavano di non aver alcun punto di contatto, e in qualche modo mettere in comunicazione genitori nati negli anni Settanta con figli nati dopo il Duemila.

Niente male, per un film cui non avresti dato due lire. Due euro, anzi.