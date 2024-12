Freddo e venti di tempesta sull’Italia

In arrivo sull’Italia una forte perturbazione, denominata ‘tempesta dell’Immacolata’, provocata da correnti polari. Il meteorologo Mattia Gussoni spiega che l’entrata dell’aria fredda è causata dall’espansione verso nord dell’anticiclone delle Azzorre, che attiva correnti artiche dirette verso il Mediterraneo. La tempesta porterà forti raffiche di vento, con Maestrale, Libeccio e Scirocco che potranno superare i 100 km/h, provocando mareggiate con onde alte fino a 4 metri.

A partire dal pomeriggio del 7 dicembre, il tempo peggiorerà in diverse regioni. Lombardia, Toscana e Sardegna saranno le prime ad essere colpite, con precipitazioni che diventeranno via via più intense, compresi temporali lungo le coste e nevicate in montagna a quote sempre più basse. La Domenica dell’Immacolata sarà caratterizzata da piogge su Lombardia, Nordest, Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Calabria tirrenica. Gli alti venti potranno generare bufere di neve sulle Alpi e Appennini oltre i 600-700 metri al Nord e 1000 metri al Centro.

In Emilia occidentale, la neve potrebbe scendere fino in pianura con accumuli di circa 10 centimetri. Anche se le temperature subiranno una leggera diminuzione, l’effetto windchill porterà a una percezione di freddo maggiore. Per esempio, con +5°C e vento a 50 km/h, la temperatura percepita sarà di -1,3°C.

Le previsioni meteo per la giornata di sabato indicano un peggioramento al Nord da ovest a est, con neve a bassa quota. Al Centro, il maltempo si farà sentire in Sardegna e Toscana. Al Sud, ci saranno nubi irregolari, con un peggioramento in Campania nella notte. Domenica 8, il maltempo interesserà in particolare Lombardia e Nordest, con nevicate a 400-500 metri e in pianura in Emilia. Le condizioni rimarranno instabili anche al Centro e al Sud, con particolare attenzione a Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna e Campania.

Per lunedì 9, le previsioni prevedono piogge e neve in collina su Emilia Romagna e Piemonte, con instabilità sulle coste tirreniche e in Sardegna e maltempo sulla Calabria tirrenica. La tendenza generale vede un’instabilità prolungata lungo le coste adriatiche, mentre altrove ci saranno miglioramenti.