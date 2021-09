Una strada è stata intitolata a Freddie Mercury nel comune di Ozzano dell’Emilia, in provincia di Bologna: il motivo.

Freddie Mercury è scomparso nel 1991, ma la sua memoria nel cuore di tutti i fan non morirà mai. A trent’anni di distanza, il suo contributo nella storia della musica è ormai chiaro e visibile, e anche per questo continuano a susseguirsi grandi o piccoli omaggi in sua memoria. L’ultimo arriva dall’Italia, dal comune di Ozzano dell’Emilia, in provincia di Bologna. Qui è stato scelto di intitolare una strada proprio al grande frontman dei Queen. Il motivo? Lo spiega il sindaco Luca Lelli.

La decisione di intitolare una strada all’indimenticabile cantante era stata già annunciata due anni fa dalla giunta comunale. Ora è però arrivato il momento dell’inaugurazione, con il taglio del nastro e la scoperta della targa previsti per il 5 settembre alle ore 19.30, come riferito da BolognaToday.it. Una data scelta non per caso: ricade in quel giorno l’anniversario di nascita del mitico cantante di Living on My Own. La nuova via intitolata a Freddie Mercury sarà il quarto braccio della rotonda sulla Via Emilia, in località Tolara, compresa nella viabilità del Capoluogo, per una lunghezza totale di 556 metri con pista ciclabile.

La spiegazione della scelta di intitolare una strada al grande leader dei Queen è stata data dal primo cittadino di Ozzano. Spiega il sindaco Lelli che non si è trattato di una scelta coraggiosa, come riferito da alcuni media: “La scelta è ricaduta su una personalità che, al di là dell’apprezzamento personale, non si può negare sia stato un grandissimo artista e personaggio conosciuto a livello mondiale, che con le sue innate virtù e le sue debolezze ha rappresentato sicuramente una parte importante del panorama musicale degli anni Settanta e Ottanta“.