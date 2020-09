In un episodio di The Great British Bake Off, Freddie Mercury, David Bowie e altre star sono diventati… delle torte! Ecco le incredibili immagini.

Freddie Mercury e David Bowie sono diventati delle torte nell’episodio di The Great British Bake Off, programma di pasticceria made in UK. La serie viene trasmessa sul Canale 4 del Regno Unito e ha un devoto seguito statunitense su Netflix.

L’undicesima stagione è iniziata chiedendo ai 12 concorrenti di realizzare una torta 3D raffigurante il volto dei loro eroi durante la Showstopper Challenge, dove i fornai dilettanti possono mostrare i loro lati artistici. E, tra queste, sono apparse quelle ispirate ai volti di Freddie Mercury, compianto leader dei Queen e quella di David Bowie.

Freddie Mercury e David Bowie diventano torte in TV

David Bowie, Freddie Mercury, Bob Marley e Tom DeLonge sono i volti famosi diventati, poi, torte in un recente episodio del programma culinario britannico, The Great British Bake Off. Durante la sfida Showstopper Challenge, ai 12 concorrenti dello show è stato impartito il compito di realizzare una replica della torta 3D raffigurante il volto dei loro eroi, con risultati incredibilmente vari.

Ecco la foto della torta che ritrae David Bowie:

Di seguito, lo scatto in cui scorgiamo il volto di Freddie Mercury:

Certo, non sono somigliantissime ai personaggi originali ai quali sono ispirate, ma sono pur sempre un omaggio a due pilastri della musica mondiale.

Freddie Mercury e David Bowie a BakeOffUK: le altre torte raffiguranti star

Tra gli altri musicisti rappresentati nelle varie composizioni, c’era la torta Bob Marley al limone e arancia di Linda Rayfield che sembrava dare un tocco ultraterreno all’eredità della star… Proseguiamo, poi, con la creazione di fragole, menta e cioccolato fondente di Dave Friday, che l’ha chiamata Three Flavours of Tom DeLonge, ispirata all’ex frontman dei blink-182.

Laura Adlington, una digital manager, ha realizzato una versione di Freddie con limone e fiori di sambuco nella sua giacca di pelle gialla dal famoso spettacolo di Wembley del 1986 dei Queen. Marc Elliott, uno scultore, ha raffigurato Bowie dalla copertina di Aladdin Sane in cioccolato e vaniglia.

Nessuno dei due concorrenti è stato nominato Star Baker, ma non sono stati eliminati, anche se Elliott è stato definito dai giudici come uno dei loro fornai meno preferiti della settimana. Le torte, come potrete immaginare, sono state alquanto derise, vista la loro goffaggine, seppur – per realizzare – i concorrenti vi hanno profuso impegno.

“La testa di Freddie Mercury è esplosa…ma la pasta deve continuare!” , si legge dal post dell’accout ufficiale del programma. Su Bowie è stato scritto, invece, “più Re Gobbling che Goblin King“, riferendosi al ruolo della star in Labyrinth.