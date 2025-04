“Freddi pianificatori”: chiesto ergastolo per i 5 familiari di Saman Abbas

La procuratrice generale Silvia Marzocchi ha richiesto alla Corte d’Appello di Bologna la condanna all’ergastolo per cinque familiari di Saman Abbas, la giovane di 18 anni originaria del Pakistan uccisa a Novellara nel 2021. Gli imputati sono accusati di omicidio e soppressione di cadavere, e le aggravanti riconosciute dalla procuratrice comprendono la premeditazione e i motivi abietti. I genitori di Saman, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, sono già stati condannati all’ergastolo in primo grado. Per l’altro imputato, lo zio Danish Hasnain, e i cugini Nomanhulaq e Ikram, è stata formulata una richiesta di pena più severa rispetto a quella già ricevuta.

Nel processo attualmente in corso, la procuratrice ha definito Hasnain, fratello di Saman, come un testimone chiave, evidenziando il suo status di vittima traumatizzata. Ha descritto i genitori come “freddi e insinceri pianificatori” dell’omicidio e ha chiesto una condanna che restituisca a Saman il suo ruolo di vittima in un’azione inumana e barbarica, realizzata con il consenso di tutta la famiglia.

La procuratrice ha inoltre sottolineato la pressione psicologica esercitata sulla giovane, facendola sentire una “ribelle” a causa del suo desiderio di una relazione sentimentale. Ha sostenuto che i genitori l’hanno messa di fronte al fatto compiuto, come se avesse potuto evitare la sua morte. Marzocchi ha concluso affermando che Saman non avrebbe mai abbandonato la sua famiglia se le fosse stato permesso di vivere secondo i suoi desideri, evidenziando una video in cui la ragazza scherza con la madre, dimostrando una facciata di serenità che nascondeva il piano di eliminarla.