23.4 C
Roma
giovedì – 18 Settembre 2025
Sport

Fred Kerley e gli Enhanced Games: le polemiche in USA

Da StraNotizie
Fred Kerley e gli Enhanced Games: le polemiche in USA

A un giorno dall’annuncio della partecipazione di Fred Kerley agli Enhanced Games, evento privo di controlli antidoping, continuano a susseguirsi le reazioni nel mondo dell’atletica. Tra queste, spicca il commento di Gianmarco Tamberi sui social.

Pochi istanti dopo la pubblicazione del suo post su Instagram, in cui annunciava la propria partecipazione, il saltatore in alto italiano ha utilizzato ben undici emoticon del vomito, sottolineando in modo chiaro il suo disappunto.

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori degli Enhanced Games, Kerley è il primo atleta della pista a unirsi all’evento e il primo statunitense in campo maschile. La manifestazione avrà luogo a Las Vegas, e una prestazione record nei 100 metri potrebbe garantirgli un premio di un milione di dollari.

Articolo precedente
Sanità in Italia: il Friuli-Venezia Giulia tra le virtuose
Articolo successivo
Economia Puglia: Innovazione e futuro per i giovani
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.