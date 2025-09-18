Fred Kerley e gli Enhanced Games: le polemiche in USA

A un giorno dall’annuncio della partecipazione di Fred Kerley agli Enhanced Games, evento privo di controlli antidoping, continuano a susseguirsi le reazioni nel mondo dell’atletica. Tra queste, spicca il commento di Gianmarco Tamberi sui social.

Pochi istanti dopo la pubblicazione del suo post su Instagram, in cui annunciava la propria partecipazione, il saltatore in alto italiano ha utilizzato ben undici emoticon del vomito, sottolineando in modo chiaro il suo disappunto.

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori degli Enhanced Games, Kerley è il primo atleta della pista a unirsi all’evento e il primo statunitense in campo maschile. La manifestazione avrà luogo a Las Vegas, e una prestazione record nei 100 metri potrebbe garantirgli un premio di un milione di dollari.