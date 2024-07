Fred De Palma torna con “Passione”, il suo nuovo singolo

Esce oggi “Passione”, il nuovo singolo di Fred De Palma: una bachata estiva dal cuore malinconico che riprende il pop latino.

Fred De Palma ha annunciato il lancio del suo nuovo singolo “Passione“, pubblicato con l’etichetta Warner Music Italy. Dopo aver inaugurato l’estate con la traccia “Notte cattiva” in collaborazione con Gué, il cantante approfondisce il suo viaggio nel genere della latin music, presentando una bachata coinvolgente e romantica, pronta a conquistare le radio e le piattaforme digitali.

Fred De Palma torna con “Passione”

“Passione” si distingue per essere un brano che esplora le profondità dell’amore e del sentimento romantico attraverso il ritmo sensuale della bachata. Il testo narra di una relazione conclusa, il cui ricordo si manifesta con intensità e malinconia, paragonando l’amore perduto a un fiore che appassisce in silenzio. La metafora del pugnale nel cuore, usata da Fred De Palma, accentua ulteriormente il dramma della separazione e del ricordo dei momenti condivisi.

Il lancio del singolo è stato accompagnato da un videoclip estivo che ha come protagonista Lucrezia Troncone, influencer con un seguito importante su TikTok. Il video, che cattura l’essenza della stagione e del sentimento evocato dal brano, aiuta a immergersi completamente nel mood estivo e romantico proposto da Fred De Palma.

Fred De Palma: una carriera in ascesa

Fred De Palma non è certo nuovo a successi internazionali; le sue collaborazioni con artisti di calibro mondiale come Anitta, Justin Quiles, Sofia Reyes e Ana Mena ne sono una testimonianza. Proporre un genere tanto radicato nella tradizione musicale latina, come la bachata, dimostra la sua capacità di rinnovarsi e di colmare un ponte tra la musica latinoamericana e il pubblico italiano ed internazionale.

L’estate di Fred De Palma si presenta ricca di appuntamenti con un tour che toccherà diverse località, spaziando tra Italia e estero, da Malta a Zurigo, fino a piccole e grandi città italiane, confermando il suo apprezzamento presso il pubblico. I fan avranno molteplici occasioni per ascoltare dal vivo “Passione” e altri successi del cantante, in location che vanno dalle isole più suggestive ai festival di musica.