Il significato di Ti raggiungerò, brano di Fred De Palma: ecco cosa ha voluto comunicare l’artista con il testo.

Ti raggiungerò è un brano di Fred De Palma, che sarà contenuto nel nuovo album dell’artista. L’ultimo lavoro discografico del rapper è stato UEBE, pubblicato il 13 settembre 2019, certificato Platino per le vendite che ha totalizzato, subito dopo la sua uscita. La canzone funge da colonna sonora dello spot di WindTre, che gira in TV e sul web. Scopriamo insieme il significato del testo.

Fred De Palma

Fred De Palma, il significato del brano Ti raggiungerò

Ti raggiungerò è il brano di Fred De Palma, utilizzato come jingle per la pubblicità di WindTre, che fa leva sul claim “molto più vicini“. Si tratta di un brano positivo e dal mood legger e fresco, che si concentra sul tema della vicinanza fra le persone, valori che rappresentano il brand di telefonia mobile.

Il video di Ti raggiungerò:

Nel testo, l’artista fa una promessa, ossia esserci sempre, in qualsiasi situazione, anche se si riceve una chiamata nel cuore della notte e in qualsiasi luogo ci si trovi, “per dirti cento volte per te ci sarò“, al di là delle distanze che possano intercorrere tra due persone e dei problemi che si incontrano durante il cammino.

UEBE e l’arrivo del nuovo album

L’artista ha pubblicato il suo album nel 2019, intitolato UEBE, In questo lavoro discografico, sono stati inseriti singoli di grande successo, come Se iluminaba con Ana Mena.

Un accoglienza di pubblico talmente positiva che in Spagna ha vinto ben 5 dischi di platino. Una volta ancora, poi, ha ricevuto anch’esso la certificazione di platino e, in questo modo, il rapper – che ha avvicinato la gente, con la sua musica, al reggaeton – ha raggiunto quota sei.