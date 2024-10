FRED DE PALMA e ROSE VILLAIN insieme in “MMH”

Fred de Palma ha pubblicato il suo nuovo singolo “MMH”, in collaborazione con Rose Villain. Sin dal primo ascolto, la sinergia tra i due artisti è palpabile: la canzone combina elementi distintivi dei loro generi, creando un mix originale. Le rime di Fred si intrecciano con la voce sensuale e raffinata di Rose, raccontando una relazione contraddistinta da desiderio, passione e conflitto. I protagonisti sembrano essere intrappolati l’uno nell’altra, nonostante la consapevolezza della natura tossica della loro storia.

Con “MMH”, Fred de Palma segna un altro passo nella sua evoluzione artistica, proseguendo la sperimentazione musicale iniziata al Festival di Sanremo nel febbraio 2024. Questa evoluzione è seguita da altri brani recenti, tra cui “NOTTE CATTIVA” con Guè, caratterizzato da sonorità afrobeat e influenze rap e amapiano, e “PASSIONE”, una bachata che segna il suo ritorno al genere latin. Fred è stato pionieristico nel portare la musica latina nel mainstream italiano, richiamando le vibrazioni degli anni Duemila e il pop latino che aveva dominato le classifiche mondiali in quel periodo.

Al momento, “PASSIONE” ha raggiunto 20 milioni di streaming totali ed è rimasto stabilmente tra i primi nella Top50 della classifica Earone, che monitora i brani più trasmessi dalle radio, posizionandosi anche al secondo posto nella classifica dei brani latin più passati dalle radio italiane.

L’attività di Fred de Palma sui social media, come Instagram e TikTok, contribuisce a mantenere viva l’attenzione attorno al suo lavoro. La sua crescita continua come artista e innovatore nel panorama musicale italiano è evidenziata dalla sua capacità di mescolare diversi generi e culture musicali, creando così canzoni che risuonano con un pubblico sempre più vasto. La collaborazione con Rose Villain in “MMH” evidenzia ulteriormente questo approccio, promettendo di catturare l’attenzione dei fan con un sound fresco e coinvolgente, pronto ad affermarsi nelle playlist e nelle radio italiane.