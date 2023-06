Fred De Palma e Ana Mena sono tornati insieme: ecco Melodia Criminal

A quattro anni dall’enorme successo di Una Volta Ancora Fred De Palma e Ana Mena sono tornati insieme con una nuova hit estiva. Ieri sera a Battiti Live i due cantanti hanno presentato in anteprima assoluta, Melodia Criminal. Pezzo super estivo che sentiremo ovunque, ma quello che salta all’occhio guardando l’esibizione di Fred De Palma e Ana Mena è la loro incredibile… chimica artistica. Alex Belli e Soleil in versione canterina.



è successo, @freddepalma e @AnaMenaMusic insieme per il nuovo singolo in anteprima assoluta a #battitilive #freddepalma #anamena

Quella voglia di dirti non mi dimenticare mai

E mi fa male, male, male

La nostra non è una canzone d’amore ma è una…

Melodia criminal

Che suona ad ogni tuo respiro

Sei ancora innamorato, ma pensi che ancora ti serve un motivo

Se dietro avessi il mare guarderei gli occhi tuoi

Stasera sto ancora impazzendo per te

Melodia criminal come in un pezzo dei Beatles

Sono il padrone del club

Se non riesco più a dormire è solo colpa tua

Con quegli occhi da assassina non mi fai paura

Quanto sei mala, come un fucile che spara

Ma poi non riesci a starmi lontana

Sale, sale questa voglia di dirti non mi dimenticare mai

E mi fa male, male, male

La nostra non è una canzone d’amore ma è una…

Melodia criminal

Che suona ad ogni tuo respiro

Sei ancora innamorato, ma pensi che ancora ti serve un motivo

Se ti ho vicino faccio un casino

Ti tolgo il vestito, mi togli il respiro

Balli sul filo di queste note che uccidono

Stanotte non dirmi di no, puoi farmi quello che vuoi

Sto già suonando per noi

Melodia criminal

È il suono di ogni tuo respiro

Sei ancora innamorato, ma pensi che ancora ti serve un motivo