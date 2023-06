Fred De Palma e Ana Mena, Melodia Criminal: il significato

Fred De Palma e Ana Mena tornano insieme per Melodia Criminal, il nuovo tormentone dell’estate dopo il successo di Una volta ancora.

Fred De Palma e Ana Mena insieme, una volta ancora. A distanza di quattro anni dal successo straordinario di un tormentone estivo che ancora oggi si balla e si canta sulle spiagge di tutta Italia, il rapper torinese e la cantante italiana tornano a unire le forze per un altro tormentone in questa calda estate 2023: Melodia Criminal.

Tra la miriade di featuring e duetti nati in questo periodo, è spuntata imprevista, ma non imprevedibile, anche la reunion più attesa dagli appassionati di reggaeton all’italiana: quella tra De Palma e Ana Mena, che per un paio d’anni sono stati senza ombra di dubbio la coppia d’oro della nostra estate. Scopriamo insieme il significato di questa nuova canzone, presentata dal vivo in uno dei festival più importanti di questa stagione.

Fred De Palma e Ana Mena insieme in Melodia Criminal

Li avevamo lasciati quattro anni fa a Una volta ancora, tormentone estivo amatissimo dai più giovani che raggiunse addirittura oltre 150 milioni di ascolti su Spotify e oltre 270 milioni di clic su YouTube. Si trattava del secondo tormentone della loro carriera, dopo che nel 2018 avevano già mostrato una grandissima sintonia nel brano D’estate non vale.

Fred De Palma e Ana Mena

Poi, per questioni evidentemente discografiche e di carriera, i due avevano separato le proprie strade, e Ana era diventata improvvisamente la musa di Rocco Hunt, con cui aveva raggiunto i vertici delle classifiche grazie a brani come A un passo dalla luna e Un bacio all’improvviso, prima di fare il suo debutto anche in gara a Sanremo.

Ma il tempo a quanto pare è servito a riavvicinare Fred e Ana che adesso, con più esperienza alle spalle, hanno deciso di riunire nuovamente le forze per una nuova hit estiva presentata dal vivo sul palco di Battiti Live: Melodia Criminal. Di seguito il video della loro esibizione:

Il significato di Melodia Criminal

Come si può facilmente evincere dal testo presentato dai due artisti sul palco della rassegna pugliese, Melodia Criminal è la classica canzone incentrata su un amore estivo, controverso e non privo di complicazioni. Un amore che fa male, che non si può dimenticare e che in qualche modo è come fosse autolesionista, al punto da far cantare ai due protagonisti: “La nostra non è una canzone d’amore ma è una… melodia criminal“.

Nonostante si siano lasciati, lui e lei non sembrano volersi davvero separare. O forse non possono. Sono ancora innamorati, impazziscono l’uno per l’altra e non riescono a stare davvero lontani. Il pensiero di questo amore tormentato toglie il sonno, entrambi non fanno altro che cercarsi ancora e ancora, senza potersi davvero tenere a distanza. Come spesso accade durante l’estate, quando molti amori finiscono, nuovi amori nascono e alcuni amori sono destinati a lasciare il segno. Nel bene o nel male.