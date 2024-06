Frecciatine della Ferragni, parla Corona: “Cosa mi ha detto Fedez”

Se Deianira Marzano è diventata la confidente di Chiara Ferragni, Fabrizio Corona pare sia quello di Fedez. In una live su Twitch con Homyato, l’ex re dei paparazzi ha parlato delle frecciatine social di Chiara Ferragni rivolte al marito e ha anche confessato di aver sentito Fedez, che gli avrebbe detto la sua opinione in merito. Shade a parte, Fabrizio Corona ha anche confermato la versione del rapper su Paloma, il cane dei Ferragnez, che Federico però non riesce a vedere da tempo.

“Avete visto la storia di Chiara Ferragni con Napoleone? Inizio con il dire che ho parlato al telefono con Fedez prima. Diciamo che Chiara è esasperata, forse per quello che ha fatto Fedez, per le sue immagini, ma secondo me per le donne, per le ragazze con cui è uscito. Tutti noi che abbiamo un sito abbiamo pubblicato le foto con la fiamma francese. Ma è una fiamma di un week end. Bisogna vedere quanto dura. Noi ultimamente non abbiamo visto Chiara con uomini, mentre abbiamo visto lui con tantissime donne.

Chiara ha fatto questa storia dove si è fotografata accanto al busto di Napoleone. Lei l’ha umiliato con queste frecciatine davanti a milioni di fan, ma si dimentica che è il padre dei suoi figli. La questione che Fedez ha sollevato è ‘io cerco di rifarmi una vita, quindi se io vado con qualche donna non le sto mancando di rispetto. Non l’ho mai insultata. Lei invece facendo operazioni del genere mi offende platealmente anche se sono il papà dei suoi figli’.

Però è anche vero che ti rifai una vita, ma da subito dopo la fine del matrimonio esci con una donna diversa, un po’ è una mancanza di rispetto. Ad ogni azione uno poi risponde con una reazione. Io penso che questa storia non finirà bene e si faranno del male e questo non è bello. Parlo soprattutto a livello di operazioni mediatiche. Lei intanto non gli fa vedere il cane”.