Frecciatina di Totti dopo l’uscita del libro di Ilary Blasi? Cosa c’è dietro

Martedì scorso è uscito il libro di Ilary Blasi, in cui ci sono tutti i retroscena sulla separazione con Francesco Totti, eppure l’ex capitano della Roma non ha commentato la notizia. Molti utenti però sono convinti che Francesco abbia lanciato una frecciatina alla conduttrice e questa ipotesi è stata ripresa anche a La Vita in Diretta.

O Totti pos um storie dele a fazer pedicure. É isso — Dá-me Paz (@Rui21Pinto) January 31, 2024

Frecciatina di Francesco Totti per Ilary Blasi?

Ieri a La Vita in Diretta Alberto Matano è tornato a parlare del libro di Ilary e ha dichiarato che dietro all’ultima storia Instagram di Totti potrebbe esserci qualche messaggio per la sua ex moglie.

“Come sapete è uscito ‘Che Stupida’, lo abbiamo analizzato e letto con maggior attenzione e ci sono delle frasi che poi hanno iniziato a circolare. Lei dice ‘ mi ha lasciato letteralmente scalza, non c’era più nulla, ha svuotato tutto’. Gli analisti che decodificano e sono esperti in questo, ci dicono che questo è l’ennesimo botta e risposta via social, perché se Ilary dice ‘mi ha lasciato scalza, non c’era più niente’, allora Totti fa un video su Instagram mentre mostra la sua pedicure. Sì è successo davvero e lo vedete nelle immagini. Possiamo dire che è una risposta come quella di lei che va davanti alla gioielleria con la scritta Rolex”.

Stessa tesi espressa anche in un servizio de La Vita in Diretta: “Ilary mette un punto e guarda avanti, verso un futuro che non dipenderà più da una storia d’amore, non a caso in tutto il libro non c’è mai un accenno al nuovo amore, Bastian Muller. Da Francesco nessun commento esplicito sul libro, ma insolitamente oggi ha pubblicato una storia mentre fa la pedicure. Una risposta provocatoria per averla lasciata a piedi scalzi?”

Ma si tratta davvero di una frecciatina? Forse no, visto che Totti anche nel 2021 ha pubblicato una storia (documentata da La Gazzetta dello Sport) mentre si sottoponeva ad una pedicure, proprio nello stesso studio di ieri, con lo stesso professionista. Evidentemente il Pupone ci tiene ad aggiornarci sulla sua attenzione alla cura del corpo.