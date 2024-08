Frecciatina di Fedez che parla di falsità: lui non si nasconde

A Fedez si può dire tutto, ma non che non sia schietto e fin troppo diretto, questo infatti negli anni gli ha causato non pochi problemi. Anche nel post separazione il rapper di Vorrei Ma Non Posto non si è mai nascosto, ha parlato in maniera limpida a Belve e si è mostrato senza troppi problemi con le ragazze che ha frequentato (Garance Authié su tutte). Chiara Ferragni invece è stata più cauta e trattenuta, infatti nell’intervista rilasciata a Che Tempo Che Fa non ha assolutamente parlato della rottura con il marito e ha smentito i suoi presunti flirt tramite Deianira Marzano, che le ha quasi fatto da “portavoce”. La regina delle influencer però non si è fatta mancare una frecciatina al suo ex, quando si è fotografata accanto al busto di Napoleone.

Quel gesto ha diviso i fan di Chiara, da una parte chi ha riso della shade, dall’altra chi l’ha trovata una poracciata. Da quel momento Chiara ha cambiato strategia e si è reinventata reginetta del ‘mai una gioia’ su TikTok, ma anche questa svolta non ha convinto tutti.

Frecciatina di Fedez: “Nascondono le loro cose sotto al tappeto, allora buona recita”.

Poco fa Fedez è tornato a parlare e su Instagram ha pubblicato una storia molto particolare: “Alla fine è solo una gara a chi nasconde meglio la me**a sotto il tappeto. Io ho deciso di ca***vi in salotto. Buona recita“.



A chi è rivolta questa frecciatina? Gabriele Parpiglia (che stamani ha pubblicato i retroscena sulla frequentazione tra Chiara Ferragni e Silvio Campara) ha scritto su Twitter: “Con chi ce l’ha? Non è difficile. Mi stupisce la tua domanda . Lui non si nasconde e si mostra , lei fa dediche social ma svanisce. Poi arriva la verità e amen. Del resto proprio come ho scritto in Dm a lui. Bah sembrate siate social rinco“.

Che quindi sia una shade a Chiara?