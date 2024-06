Frecciatina di Chiara Ferragni a Fedez: parole sull’amore finito in fretta

Dopo il silenzio dei primi giorni post Pandoro Gate, Chiara Ferragni è tornata sui su Instagram in versione low profile, qualche foto dei suoi look, scatti con i bambini di spalle e poi la famosa frecciatina al marito con il busto di Napoleone. Discorso diverso per TikTok, dove l’imprenditrice digitale si destreggia tra video simpatici, autoironici, cringe (come dimenticare la clip con il cero di Jacob Elordi in mano?!) e anche dal retrogusto malinconico, negli ultimi giorni infatti ne ha pubblicati due sull’amore: “Aspettando che il mio futuro fidanzato faccia questo trend”. ” Sono le 1 3 46 di notte, sono tornata da un week end stupendo e questa canzone mi fa pensare all’amore, sono felice“.

Nuova frecciatina di Chiara Ferragni per Fedez.

Ad un mese di distanza dal busto di Napoleone potrebbe essere arrivata un’altra shade di Chiara rivolta a Fedez. Poche ore fa la Ferragni ha pubblicato un video su Tik Tok in cui alza le sopracciglia e sogghigna, con un audio che lascia poco spazio all’immaginazione: “Poi all’improvviso ho smesso di amarla, da un’ora all’altra, alle otto di sera ero innamorato pazzo, alle otto e tre quarti non me ne importava più nulla, era finita, ero guarito“.

E che sia una frecciatina rivolta a Fedez ne sono certi i follower della regina delle influencer, che nei commenti al video hanno scritto: “Non so voi ragazzi, ma questo tiktok urla Fedez”. “Chiara con questo ha lanciato tutto l’arco”. “Ogni riferimento è puramente casuale”. “Dimmi che parli di Fedez senza dirmi che stai parlando di Fedez”. “Chiara ci dispiace per quello che hai passato. Tranquilla che l’amore arriverà, ti mando solo influssi positivi”. “Qui oggi si lanciano archi e frecce assieme”. “I tuoi occhi non mentono, il vostro amore è ancora lì, magari ci vorrà del tempo per entrambi. La notorietà è un prezzo alto a pagare“.

Non so a voi, me a me questa Chiara un po’ meno imprenditrice digitale e più Diavoletta87 non dispiace troppo. E se siete entrati qui per sbaglio o per curiosità, ma vi frega poco o nulla di Diavoletta87 e del suo TikTok, rimedio dandovi un motivo per non farvi rimpiangere il click…



@chiaraferragni♬ suono originale – Rana.mp4

Chiara per pietà ti scongiuro #TikTok https://t.co/fSmhXSVU5t — Liquore (@liquoreanerol) June 25, 2024

L’articolo Frecciatina di Chiara Ferragni a Fedez: parole sull’amore finito in fretta proviene da Biccy.it.







Fonte