Frecciarossa, il riconoscimento di eccellenza italiana dai suoi partner

Ieri a Milano, presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci, si è svolto l’evento “Frecciarossa & Partners”, volto a celebrare i successi del Frecciarossa e a presentare le novità del 2025, tra cui il nuovo Frecciarossa 1000, commissionato alla Hitachi con un investimento di 1,3 miliardi di euro. I partner del treno ad alta velocità hanno sottolineato la sua importanza come simbolo di connessione tra le città italiane e come mezzo di trasporto sostenibile, evidenziando la sua velocità e precisione.

Durante l’incontro, sono stati condivisi diversi commenti positivi sulla professionalità del team Frecciarossa, noto per la sua eccellente capacità di ascolto e una solida comprensione delle dinamiche di mercato. Serafino Lo Piano, responsabile delle vendite Alta Velocità di Trenitalia, ha presentato dati significativi che testimoniano il successo del Frecciarossa sia in Italia che all’estero, con 50.000 aziende italiane e 12.000 agenzie di viaggio che servono i mercati nazionali e internazionali.

Lo Piano ha sottolineato l’unicità del prodotto: “Parliamo di un prodotto fantastico, unico a livello internazionale.” Ha inoltre evidenziato che nel 2023 sono stati venduti ben 18 milioni di biglietti sul mercato internazionale, un traguardo notevole che conferma il potenziale del Frecciarossa nel promuovere il turismo italiano. Tra i relatori dell’evento c’è stato anche Mike Fuller, amministratore delegato di ItaliaRail. Fuller ha portato un esempio di sostenibilità, parlando del tour dei Coldplay in Italia, affermando che hanno scelto il Frecciarossa come mezzo per il loro viaggio, considerandolo il trasporto più sostenibile del mondo.

L’evento ha messo in evidenza non solo il successo della rete ad alta velocità, ormai riconosciuta a livello globale, ma anche l’impatto positivo del Frecciarossa sul turismo italiano e sull’economia, contribuendo a migliorare la connessione tra le regioni e promuovendo scelte di viaggio più ecologiche. In conclusione, i partecipanti hanno riconosciuto l’importanza di continuare a sviluppare e innovare nel settore ferroviario, per garantire un futuro sostenibile e all’avanguardia nel trasporto ferroviario in Italia.