A volte basta alzare lo sguardo per sentirsi di nuovo parte di qualcosa. L’Aeronautica Militare ha annunciato le prime date ufficiali degli Air Show, confermando anche la data per Bellaria Igea Marina, fissata per domenica 21 giugno. Questa riconferma non è solo una data sul calendario, ma una promessa mantenuta di anno in anno, trasformando quel tratto di costa in un grande teatro a cielo aperto.

Il 21 giugno, primo giorno d’estate, il cielo di Bellaria Igea Marina tornerà a essere protagonista con l’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale, riconosciuta in tutto il mondo per le sue figure e la sua grande abilità. La Pattuglia Acrobatica Nazionale, con il suo tricolore, riesce a risvegliare in ogni cuore il sentimento di orgoglio e appartenenza all’Italia.

L’annuncio delle prime date è solo l’inizio, e per Bellaria Igea Marina è già una certezza: il cielo tornerà a colorarsi d’Italia. Le altre date rese note dall’Aeronautica Militare includono il 21 dicembre in Alta Badia, l’8 maggio a Bari, 17 maggio a Salerno, 24 maggio a Varazze, 14 giugno a L’Aquila, 28 giugno a Noto, 12 luglio a Lignano Sabbiadoro, 5 settembre a Desenzano del Garda e 12 settembre a Jesolo. È stata anche comunicata la data del 7 giugno a Grado. Il calendario degli eventi è in via di definizione, ma promette di essere emozionale, con altre date che si aggiungeranno in futuro. Le Frecce Tricolori hanno già accumulato 15.000 ore di volo, 1555 manifestazioni e 713 sorvoli.