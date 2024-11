Frattura del malleolo per Banda

Il Lecce di Marco Giampaolo affronta un infortunio pesante con la frattura del malleolo subito da Lameck Banda. Nonostante non fosse in perfette condizioni fisiche, Banda era stato convocato dalla sua Nazionale, dove ha subito l’infortunio. Il bollettino medico ufficiale del club salentino ha riportato che, dopo le visite mediche effettuate dallo staff della Nazionale, è stata diagnosticata una frattura del malleolo mediale della caviglia sinistra.

Banda è rientrato a Lecce solo nella serata di ieri, dove ha immediatamente effettuato una TAC presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso”. Il referto ha confermato la diagnosi iniziale. Ora, il giocatore dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico nei prossimi giorni. Questo infortunio costringerà sia i fantallenatori che Giampaolo a rinunciare a Banda per un periodo prolungato. Infatti, il calciatore è atteso per un ritorno in campo che si stima non prima del 2025, probabilmente a febbraio e non a gennaio come sperato.

In questo contesto, l’asta di riparazione per il fantacalcio diventa un’opzione da considerare per coloro che avevano puntato su Banda. Questo infortunio rappresenta una sfida significativa per Giampaolo, che dovrà riorganizzare la sua squadra e prevedere alternative per compensare l’assenza di un giocatore di valore come Banda. Il club di Lecce sarà chiamato a gestire questa situazione delicata, monitorando il recupero dell’attaccante e pianificando le strategie per affrontare le prossime partite di campionato senza di lui.

Il Lecce ha già subito l’impatto di questa situazione, e aumentarne una strategia efficace sarà cruciale per mantenere la performance della squadra sulle giuste tracce. La mancanza di Banda, un attaccante promettente, rappresenta una significativa perdita, e la fiducia in Giampaolo sarà messa alla prova mentre cercherà di adattarsi a questa nuova sfida nella stagione in corso.