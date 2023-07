Frattesi verso l'Inter, accordo con il Sassuolo: news calciomercato

L’Inter ha Davide Frattesi in pugno. I nerazzurri, dopo aver raggiunto l’accordo verbale con il Sassuolo, secondo quanto riporta Sky Sport, contano di chiudere l’operazione nelle prossime ore nonostante il tentativo forte del Milan. I rossoneri, infatti, martedì a pranzo hanno incontrato i neroverdi e l’agente del calciatore: tentativo concreto, ma hanno compreso che il margine di manovra era limitato visto l’accordo tra Inter e Sassuolo.

Anche il Napoli ha provato a inserirsi chiedendo informazioni per il giocatore, ma gli emiliani avevano dato la loro parola all’Inter e il giocatore (che gradisce da tempo questa destinazione) aveva espresso la sua priorità. Operazione che dovrebbe essere chiusa in prestito con obbligo di riscatto per circa 25 milioni di euro più il cartellino di Samuele Mulattieri valutato 8 milioni.

Dopo l’addio ufficiale di Marcelo Brozovic, ceduto all’Al-Nassr per 18 milioni di euro, il prossimo a lasciare l’Inter potrebbe essere André Onana. Sul portiere nerazzurro c’è da tempo l’interesse del Manchester United, che potrebbe far arrivare una proposta ufficiale intorno ai 40 milioni. Il Milan invece continua a lavorare sul centrocampo: salutato Sandro Tonali, è nel vivo la trattativa con Tijjani Reijnders dell’Az Alkmaar, per il quale Pioli ha già dato il suo benestare. Nelle ultime ore ci sono stati contatti ufficiali tra i rossoneri e gli olandesi, la cui richiesta si aggira tra i 18 e i 20 milioni.