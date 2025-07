Frattesi torna in campo: obiettivo esordio contro il Torino

Il mercato calcistico è caratterizzato da notizie di infortuni e recuperi, che influenzano le strategie delle squadre. Recentemente, il centrocampista dell’Inter, Davide Frattesi, ha subito un intervento chirurgico per una ernia inguinale bilaterale.

L’operazione, eseguita all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, ha avuto successo e Frattesi inizierà ora un processo di riabilitazione. Secondo le previsioni, se il recupero procederà senza complicazioni, il giocatore potrà tornare in campo entro 20-30 giorni. Tuttavia, non sarà disponibile per l’inizio del ritiro estivo dell’Inter, che avrà luogo il 26 luglio ad Appiano Gentile.

L’obiettivo di Frattesi è essere pronto per la prima partita di campionato, fissata per il 25 agosto contro il Torino allo stadio San Siro. Il centrocampista classe 1999 spera di affermarsi dopo aver visto il suo minutaggio limitato nelle ultime due stagioni sotto la guida di Simone Inzaghi.

Il nuovo allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, sembra avere intenzione di dare maggiore spazio a Frattesi, che dovrebbe rimanere nel progetto della squadra. Con l’inizio della stagione all’orizzonte, le aspettative intorno al giocatore sono alte, e il suo recupero sarà fondamentale per il suo ruolo nell’organico nerazzurro.