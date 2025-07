Frattesi nel mirino: l’Atletico Madrid punta sul talento italiano

Il mercato calcistico si sta intensificando con l’avvicinarsi della stagione, e diverse squadre stanno già cercando di rinforzare i propri organici. Tra i nomi in cima alla lista dei desideri, spicca quello di Davide Frattesi, centrocampista attualmente in forza all’Inter.

Dopo alcuni momenti salienti con la maglia nerazzurra, come i gol decisivi ai quarti e in semifinale di Champions League, Frattesi potrebbe essere pronto per una nuova avventura. Con l’arrivo di Cristian Chivu al timone dell’Inter, si aprono interrogativi sul suo futuro. L’Atletico Madrid, guidato da Diego Simeone, ha già manifestato interesse per il giovane talento italiano, vedendo in lui una figura ideale per il centrocampo. Il club spagnolo ha una storia consolidata di scouting in Serie A e punta a portare a Madrid un altro gioiello del campionato italiano.

Frattesi, nato nel 1999, ha mostrato doti di grande rilievo, tanto da attirare l’attenzione del “Cholo”. Il suo stile di gioco combina determinazione e capacità di inserimento, rendendolo un elemento potenzialmente decisivo per la squadra madrilena. L’Atletico è consapevole della necessità di migliorare la propria mediana e il centrocampista dell’Inter sembra rispondere perfettamente a queste esigenze.

Con il calciomercato ufficialmente aperto, la strategia dell’Atletico Madrid sarà cruciale per tentare di strappare Frattesi all’Inter. Nonostante le incertezze sull’affare, la richiesta di qualità nel proprio reparto centrale rimane una priorità per i Colchoneros.