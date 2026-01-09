Fratres Perignano vince il derby

Il Fratres Perignano ha vinto il derby contro il Cenaia con un punteggio di 1-2. La squadra di mister Pacifico Fanani ha sfruttato il turno infrasettimanale del massimo campionato regionale e si è imposta grazie a una doppietta del bomber Giordani. Il Fratres Perignano è ora sesto in classifica con 26 punti, a meno due dalla zona play-off occupata dallo Sporting Cecina.

Il tabellino della partita giocata al “Favilli-Pennati” è il seguente: Cenaia, Castaldi, Lischi A., Fischer, Provinzano, Signorini, Puleo, Kokanzo, Cito, Pinna, D’Agosto, Remedi. Fratres Perignano, Rizzato, Genovali, Lupi, Remorini, Kapidani, Vittorini, Sottile, Passerotti, Mearini, Remedi L., Giordani.

Il giorno dopo la sconfitta, il Cenaia ha comunicato le dimissioni di mister Nicola Sena, dopo una prima parte di stagione “disastrosa” con la squadra ultima in classifica con soli 12 punti. La società ha ringraziato Sena per l’impegno e la professionalità dimostrati e ha deciso di accettare le dimissioni.

Nella stessa giornata, anche il San Giuliano ha perso contro la Real Forte Querceta con un punteggio di 0-1. La sconfitta è stata molto dolorosa per la squadra di mister Niccolai, che si trova ora quintultima in classifica con un punto di vantaggio sulla zona play-out.