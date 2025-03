Fratoianni e la Tesla: “E’ di mia moglie…”

“La Tesla? Ma non è mia. È di mia moglie. Se vuole sapere della Tesla, chiami pure lei”, afferma Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana, in un’intervista a “Il Foglio”. Elisabetta Piccolotti, deputata di Avs, conferma: “L’abbiamo presa prima che Musk diventasse nazista”. La Tesla è stata acquisita in leasing, quindi per il momento non è possibile disfarsene. Tuttavia, Piccolotti ha affermato che non appena sarà possibile, la venderanno. Fratoianni aggiunge: “Valuteremo, vedremo, forse, chissà”.

Piccolotti sottolinea nuovamente: “Musk è un nazista e però la Tesla funziona”. Nonostante le sue affermazioni contro Musk, Piccolotti utilizza regolarmente l’auto, anche durante l’ultima campagna elettorale per le elezioni europee. Tuttavia, ora si sente che questa auto, pur essendo molto efficiente, rappresenta un peso politico per loro.