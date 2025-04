Fratoianni Contro Meloni: La Risposta di Suor Monia Alfieri in una Lettera di Difesa

Dopo le dichiarazioni di Nicola Fratoianni, che ha definito Giorgia Meloni una “cameriera”, suor Monia Alfieri ha scritto una lettera aperta in difesa della premier, giudicando l’espressione sessista e denigratoria. Nella sua lettera, pubblicata su Il Tempo, la religiosa chiede un confronto politico fondato sul rispetto e sulla coerenza, sottolineando l’importanza di valorizzare chi lavora per il bene collettivo, specialmente per i più vulnerabili.

Suor Monia critica Fratoianni per il suo commento, emerso durante l’incontro di Meloni con Donald Trump alla Casa Bianca. La religiosa evidenzia come il suo attacco contribuisca a una cultura politica che usa insulti, invece di promuovere un dibattito costruttivo. Secondo Alfieri, la rottura tra politica ed economia ha aperto la strada al populismo, che sfrutta il disagio sociale senza proporre soluzioni reali.

Nella lettera, suor Monia esprime tristezza per l’insinuazione di inferiorità veicolata dal termine “cameriera”, ritenuta un insulto sociale e antropologico. Si domanda quale messaggio venga trasmesso ai giovani, sottolineando che gli attacchi personali non si allineano con la missione di proteggere i diritti dei più deboli. Alfieri invita a riflettere su come spesso si denunci il fascismo e il patriarcato, mentre si cade in comportamenti denigratori nei confronti delle persone, mettendo in luce una contraddizione nelle affermazioni di chi si definisce paladino dei diritti.