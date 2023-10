Fratello di Garibaldi attacca Beatrice: “Incita odio e fa la vittima”

Ieri al Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha spiegato a Giampiero Mughini perché ha dato del falso e doppiogiochista a Giuseppe Garibaldi.

“Lui ha fatto veramente tre, quattro giochi… non due, non uno, ne ha fatti quattro di giochi capito? Pure quando tu mi dicesti “ah ma oggi ho saputo che nel confronto con le ragazze in cucina hai alzato i toni” e invece io non li avevo alzati e ti ho detto: “chi te l’ha detto, Angelica?”. Mi hai detto di no che te l’aveva detto lui. Per questo ti dico che è incredibile e che faceva vari giochi, mi giocava contro mentre stava con me! E poi ha detto “ah perché ci divertivamo la notte” ma delle cose abominevoli, ma proprio abominevoli. Si ha detto lui che ci divertivamo la notte, perdonami “divertivamo la notte” è abbastanza chiara come cosa. Non è una persona buona come dite, non è una persona corretta e buona, non è carino ed è un gran figlio de na mi***tta”.