Fratelli d’Italia, via la fiamma dal simbolo? “Arriverà il momento”

Se vogliamo progredire, dobbiamo affrontare il futuro, e per questo arriverà il momento di spegnere la Fiamma. Questo è quanto afferma Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento e membro di Fratelli d’Italia, in un’intervista al quotidiano Il Foglio. Secondo Ciriani, la Fiamma missina rappresenta un pezzo della nostra storia e della nostra identità, anche se ormai l’abbiamo superata; è una realtà definitiva con la quale dobbiamo convivere “con assoluta tranquillità”.

Ciriani descrive la Fiamma come un simbolo che, come molti altri, avrà un suo percorso nel tempo, ma non sarà mai rifiutato. È importante affrontare questo argomento senza drammi e senza celebrazioni eccessive. Per lui, la questione non è di urgenza e avverrà naturalmente. Sottolinea che solo le persone della sua generazione possono avere un attaccamento nostalgico verso un simbolo che considera ormai superato, ma riconosce che questo attaccamento può essere per motivi rispettabili e romantici.

Il ministro sembra avere una visione pragmatica riguardo al cambiamento della simbologia politica. La Fiamma, pur essendo un simbolo del passato, non deve essere un fardello per il futuro, ma piuttosto un elemento da riconoscere come parte di un percorso compiuto dalla società.

Ciriani, pertanto, invita a non fermarsi su questioni che ormai appartengono al passato, ma a concentrarsi su ciò che viene dopo. La sua posizione pone l’accento sulla necessità di evolvere e adattarsi ai tempi, mantenendo comunque un rispetto per la storia senza lasciare che essa definisca il nostro futuro.

In conclusione, il pensiero di Ciriani è che l’evoluzione della simbologia politica deve avvenire in modo naturale e sereno, senza creare conflitti o polemiche infondate. Con il tempo, la Fiamma potrà essere gradualmene messa da parte, simboleggiando una nuova fase della cultura politica italiana, in cui si guarda avanti piuttosto che indietro.