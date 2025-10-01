Fratelli d’Italia trionfa nelle Marche: vince la fiducia popolare

La candidata di Fratelli d’Italia esprime la sua gratitudine verso le 1.549 persone che le hanno dato fiducia nelle recenti elezioni per il Consiglio Regionale delle Marche. Rivolge un sincero ringraziamento ai collaboratori e simpatizzanti che hanno contribuito con impegno all’organizzazione di incontri e alla promozione del confronto sui progetti per la regione, sottolineando l’importanza della loro energia e entusiasmo.

La campagna elettorale è stata intensa e gratificante, caratterizzata da un’accoglienza calorosa e stimolante da parte della cittadinanza. Ha avuto l’opportunità di incontrare persone straordinarie con cui ha condiviso idee e valori. Un pensiero particolare va alla sua famiglia, che con amore e supporto le è stata accanto in questo percorso.

Si congratula con il Presidente Francesco Acquaroli, riconfermato nel suo secondo mandato, e manifesta fiducia nella sua capacità di guidare le Marche verso una nuova stagione di sviluppo, valorizzando le comunità internal e costiere. La competizione è stata forte, soprattutto a causa della presenza di candidati di rilievo e in particolare di ben 15 candidati fabrianesi nella lista provinciale di Fratelli d’Italia. Nonostante la bassa probabilità di elezione, ogni preferenza ricevuta rappresenta per lei una significativa responsabilità che intende portare avanti, qualora venga di nuovo chiamata a far parte dell’Assemblea Legislativa.

A Fabriano, Fratelli d’Italia si attesta come primo partito, con il 23,81%, superando di oltre 4 punti il Partito Democratico. Indipendentemente dall’esito finale, il suo impegno rimarrà focalizzato sui cittadini, le imprese e la cultura, con l’obiettivo di costruire un futuro ricco di opportunità.