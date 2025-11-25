12.2 C
Roma
martedì – 25 Novembre 2025
Politica

Fratelli d’Italia trionfa a Taranto

Da stranotizie
Fratelli d’Italia trionfa a Taranto

Finita la campagna elettorale, è tempo di bilanci anche in casa Fratelli d’Italia. Il Presidente Provinciale, Dario Iaia, commenta l’esito del voto per le regionali.

Secondo Dario Iaia, Fratelli d’Italia sapeva di essere partito in ritardo, ma ha cercato di dare il massimo come sempre. Sono fiero, come Presidente Provinciale del partito, di poter evidenziare come, a Taranto, Fratelli d’Italia, con il 19,59 %, sia il primo partito del centro destra ed il secondo in assoluto, con un incremento del 7% rispetto alle ultime regionali.

Dario Iaia ringrazia tutti i candidati, i coordinatori comunali, gli amministratori, gli iscritti, i simpatizzanti, i cittadini per la splendida campagna elettorale messa in campo. Fratelli d’Italia elegge due consiglieri regionali: Renato Perrini, eletto con 15.419 preferenze, e Giampaolo Vietri, con 6238 voti. Dario Iaia è sicuro che sapranno rappresentare al meglio le esigenze e le necessità di Taranto e Provincia.

Articolo precedente
Sicilia: calcio e solidarietà
Articolo successivo
Cultura italiana in crescita
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.