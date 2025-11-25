Fratelli d’Italia trionfa a Taranto

Finita la campagna elettorale, è tempo di bilanci anche in casa Fratelli d’Italia. Il Presidente Provinciale, Dario Iaia, commenta l’esito del voto per le regionali.

Secondo Dario Iaia, Fratelli d’Italia sapeva di essere partito in ritardo, ma ha cercato di dare il massimo come sempre. Sono fiero, come Presidente Provinciale del partito, di poter evidenziare come, a Taranto, Fratelli d’Italia, con il 19,59 %, sia il primo partito del centro destra ed il secondo in assoluto, con un incremento del 7% rispetto alle ultime regionali.

Dario Iaia ringrazia tutti i candidati, i coordinatori comunali, gli amministratori, gli iscritti, i simpatizzanti, i cittadini per la splendida campagna elettorale messa in campo. Fratelli d’Italia elegge due consiglieri regionali: Renato Perrini, eletto con 15.419 preferenze, e Giampaolo Vietri, con 6238 voti. Dario Iaia è sicuro che sapranno rappresentare al meglio le esigenze e le necessità di Taranto e Provincia.