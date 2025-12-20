Fratelli d’Italia si prepara alle amministrative

Le truppe di Fratelli d’Italia sono pronte a serrare i ranghi e dare la spinta propositiva alla coalizione di centrodestra per trovare il candidato sindaco per le prossime amministrative. Il partito si è riunito per un brindisi pre-natalizio e per continuare a discutere del voto.

Alla presenza del sindaco facente funzione Anna Maria Celesti, dei parlamentari Patrizio La Pietra e Irene Gori, degli assessori comunali Leonardo Cialdi e Gabriele Sgueglia, il coordinatore comunale del partito Luca Davagni ha affrontato la situazione. Davagni ha affermato che la fine del mandato Tomasi è un dato di fatto che chiude un periodo politico importante, ma il partito non è rimasto fermo e ha creato nuovi dirigenti capaci.

Davagni ha anche affermato che il responso delle urne parla chiaro e che il candidato sindaco debba essere proposto dai “meloniani”. Tuttavia, il partito crede che ci debba essere un dialogo costruttivo per trovare il candidato migliore e ha tanti nomi spendibili che possono affrontare questo percorso. Tra questi nomi c’è quello dell’attuale assessore al commercio Gabriele Sgueglia, che rientra nella lista dei possibili candidati.

Il coordinatore comunale di Fdi ha concluso che il partito vuole chiudere il cerchio prima possibile e trovare un nome condiviso per affrontare la campagna elettorale importante.