Fratelli d’Italia: Nuovo Circolo a Tropea per il Turismo

Un nuovo circolo di Fratelli d’Italia è stato ufficialmente inaugurato a Tropea, segnando un’importante iniziativa di radicamento del partito nel territorio calabrese. La cerimonia, che si è svolta nel pomeriggio al Porto della città, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, simpatizzanti e rappresentanti istituzionali.

Pasquale La Gamba, presidente provinciale di FdI, ha evidenziato che la creazione del circolo è un segnale tangibile dell’interesse del partito verso le dinamiche locali, con un focus particolare sul settore del turismo, considerato fondamentale per lo sviluppo economico della regione.

All’evento ha preso parte anche Giovanni Calabrese, assessore regionale, il quale ha sottolineato l’importanza della partecipazione attiva nei territori e ha richiamato gli sforzi della Regione Calabria per promuovere il turismo. Calabrese ha definito Tropea un simbolo di rilevanza internazionale.

Il congresso di circolo, presieduto dal vice-presidente provinciale Antonello Fuscà, ha visto l’elezione di Carmine Sicari come nuovo presidente. Sicari ha espresso riconoscenza per la fiducia accordatagli e ha ringraziato la commissione commissariale del Comune per il lavoro svolto. Ha inoltre annunciato l’intenzione di Fratelli d’Italia di partecipare attivamente alle prossime elezioni amministrative, evidenziando un impegno diretto nella politica locale.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.ilvibonese.it