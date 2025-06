Fratelli d’Italia: Meloni guida nei sondaggi con il 28,9%

Fratelli d’Italia si conferma il primo partito nelle intenzioni di voto con il 28,9%, in aumento dell’1,5% rispetto all’anno scorso. Il Partito Democratico segue al secondo posto con il 23,7% (+2,2%), mentre il Movimento 5 Stelle scende all’11,6% (-3,7%). Forza Italia ottiene il 9,8% (+1,7%), la Lega l’8,5% (-1%), AVS il 6,1% (+1,6%), Azione il 3% (-0,4%) e Italia Viva il 2,5% (+0,4%). Questi dati emergono dal rapporto Human Index, un indicatore che unisce i risultati demoscopici e l’analisi dei social.

Giorgia Meloni continua a essere la leader più apprezzata dagli italiani con un gradimento del 41%. Seguono Antonio Tajani con il 35,1% ed Elly Schlein con il 27,8%. Tra i ministri, Tajani è il più apprezzato, mentre Matteo Piantedosi e Guido Crosetto completano il podio. Il governo ha un gradimento del 40,3%.

Nei temi di discussione sui social, l’economia è al centro delle conversazioni di un italiano su quattro (24,2%), seguita dalla sanità (18,5%), guerre (15,5%), lavoro (13,1%) e ambiente (7,1%).

Tiberio Brunetti, fondatore di Vis Factor, sottolinea l’importanza del distacco di oltre 13 punti di Meloni rispetto a Schlein e oltre 15 rispetto a Conte. Fratelli d’Italia e Forza Italia mostrano una crescita, mentre il centrodestra appare compatto. Seppur ci siano segnali positivi per il PD, le difficoltà delle opposizioni, in particolare per i 5 Stelle, non sembrano alterare il panorama politico attuale. Si attende di capire se le forze centriste, rappresentate principalmente da Forza Italia, possano guadagnare consenso nei prossimi mesi.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com