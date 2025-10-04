Fratelli d’Italia lancia la sfida per la Calabria

Arianna Meloni, responsabile nazionale di Fratelli d’Italia, ha annunciato una nuova sfida per il governo regionale durante un evento a Vibo, dove ha presentato i candidati del partito al Consiglio regionale, Wanda Ferro, Antonio Schiavello e Dalila Nesci. Meloni ha sottolineato l’importanza di continuare il percorso avviato da Roberto Occhiuto, incentrato su progetti, merito, visione e un senso di appartenenza.

Secondo Meloni, è fondamentale avere una politica con una visione chiara per valorizzare le potenzialità della regione. Ha avvertito che sarebbe un errore affidare la gestione a partiti privi di un’idea comune, che si uniscono in coalizioni elettorali solo per cercare di opporsi al governo di Giorgia Meloni, pur non ottenendo risultati soddisfacenti.

La leader di Fratelli d’Italia ha quindi ribadito che le proposte del suo partito nascono dall’ascolto delle istanze dei cittadini e dal radicamento nel territorio. Meloni ha concluso ricordando che la politica deve essere affrontata con serietà e impegno, in contrasto con strategie elettorali che non mirano a una vera crescita della regione.